إعلان

BBC

تصل لـ 45 درجة..الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة

10:02 ص الأربعاء 26 يونيو 2024
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-عمرو صالح:
كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في الفترة ما بين الأربعاء 26 يونيو 2024 وحتى الإثنين 1 يوليو 2024

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي الأربعاء 26 يونيو والخميس 27 يونيو نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري اليوم الأربعاء 39 درجة وعلى جنوب الصعيد 44 درجة.

وفي يوم الخميس من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري 39 درجة وعلى جنوب الصعيد 44 درجة .

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تشهد حركة الرياح نشاطا على أغلب الأنحاء وفي فترات متقطعة خلال الفترة من الجمعة 28 يونيو وحتى الإثنين 1 يوليو وتصل درجة الحرارة العظمى في يوم الجمعة على القاهرة والوجه البحري لـ 45 درجة وجنوب الصعيد لـ 45 درجة.

ولفت البيان إلى أن ارتفاع في نسبة الرطوبة في الجو يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.

اقرأ أيضا :
اعتذار وتوضيح.. رئيس الوزراء يتحدث بالأرقام عن أزمة الكهرباء ويكشف موعد حلها

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الموجة الحارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث

إعلان

إعلان