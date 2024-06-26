تصل لـ 45 درجة..الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في الفترة ما بين الأربعاء 26 يونيو 2024 وحتى الإثنين 1 يوليو 2024

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي الأربعاء 26 يونيو والخميس 27 يونيو نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري اليوم الأربعاء 39 درجة وعلى جنوب الصعيد 44 درجة.

وفي يوم الخميس من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري 39 درجة وعلى جنوب الصعيد 44 درجة .

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تشهد حركة الرياح نشاطا على أغلب الأنحاء وفي فترات متقطعة خلال الفترة من الجمعة 28 يونيو وحتى الإثنين 1 يوليو وتصل درجة الحرارة العظمى في يوم الجمعة على القاهرة والوجه البحري لـ 45 درجة وجنوب الصعيد لـ 45 درجة.

ولفت البيان إلى أن ارتفاع في نسبة الرطوبة في الجو يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.

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