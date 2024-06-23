ذروة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر من شهري يوليو وأغسطس

الموجة الحارة.. محافظة الجيزة تحذر من وضع هذه الأشياء أعلى العقارات



كتبت- داليا الظنيني:

كشفت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه وفقا لتوقعات هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد تتعرض لامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة ويكون كل عام وهو ما ينعكس على الحرارة في دول الخليج.

وقالت إن منخفض الهند الموسمي يمر على البحر المتوسط فيتشبع ببخار الماء ويتحول إلى رطوبة، مشيرة إلى أنه متوقع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل بين 38 و40 درجة حرارة، حيث تسجل حاليا في فترات النهار 39.

واستطردت أن نسب الرطوبة تتجاوز 90 % في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتصل إلى 85 % بالقاهرة وتقل كلما اتجهنا جنوبًا حيث يشهد الصعيد ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع انخفاض الرطوبة.

وواصلت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن قيمة درجة الحرارة في فترات الليل بين 26 و28 درجة، وتكون الرطوبة مرتفعة لنشعر حينها بارتفاع درجات الحرارة.

وأردفت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة ارتفاع درجات الحرارة في مصر، ليس بسبب الحرارة وإنما نتيجة الرطوبة التي تصل إلى ذروتها.

وأشارت إلى أنه من غير الطبيعي والمناخ المعتاد عليه المصريين وجود موجات من الحرارة تستمر أكثر من أسبوع حيث كانت الموجات تستمر يومين أو ثلاثة على الأكثر.

وطالبت بأخذ الحيطة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وأن تكون زجاجة المياه في اليد طوال المياه وتناولها حتى لو لم تشعر بالعطش مع الإكثار من المرطبات ويجب أن تكون هناك مظلات تحمي من الشمس وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس.