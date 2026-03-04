إعلان

"قوى عاملة النواب" تناقش مشكلات عمال مصانع الغزل والنسيج

كتب : أحمد السعداوي

02:55 م 04/03/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد سعفان رئيس اللجنة؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات عمال مصانع الغزل والنسيج.

وتناقش اللجنة طلبَ إحاطة مقدمًا من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عمال مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار والإسكندرية المؤمن عليهم، والتأمين لا يوافق على تأدية الخدمة بحجة الدين على الشركات.

وتناقش اللجنة أيضًا طلبَ إحاطة مقدمًا من النائبة جيهان شاهين، بشأن الأضرار التي لحقت بالعاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (ستيا) من حذف بياناتهم من منظومة التأمين الصحي وحرمانهم من الخدمات العلاجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قوى عاملة النواب عمال الغزل والنسيج مصانع الغزل والنسيج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
أخبار المحافظات

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية
أخبار المحافظات

جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة