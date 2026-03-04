بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد سعفان رئيس اللجنة؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات عمال مصانع الغزل والنسيج.

وتناقش اللجنة طلبَ إحاطة مقدمًا من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عمال مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار والإسكندرية المؤمن عليهم، والتأمين لا يوافق على تأدية الخدمة بحجة الدين على الشركات.

وتناقش اللجنة أيضًا طلبَ إحاطة مقدمًا من النائبة جيهان شاهين، بشأن الأضرار التي لحقت بالعاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (ستيا) من حذف بياناتهم من منظومة التأمين الصحي وحرمانهم من الخدمات العلاجية.