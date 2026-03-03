إعلان

رفع أسعار غير مبرر.. "الزراعة" تشن حملات رقابية على مصانع الأعلاف -صور

كتب : أحمد السعداوي

07:56 م 03/03/2026
أعلنت وزارة الزراعة تنفيذ حملة رقابية موسعة ومفاجئة استهدفت مخازن ومصانع الأعلاف في عدد من مراكز محافظات: الشرقية، المنوفية، الدقهلية، والبحيرة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة الأعلاف بأسعار عادلة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة

وضمت اللجان الرقابية الموسعة: قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، بهدف المرور على مخازن ومحلات ومصانع الأعلاف، لضبط الأسواق ومنع أية محاولات للاحتكار، فضلًا عن التأكد من جودة المعروض

وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن أعمال اللجان، قد أسفرت عن رصد تجاوزات جسيمة من قبل بعض الشركات الكبرى، شملت: رفع غير مبرر لأسعار البيع، من خلال قيام شركة كبرى بزيادة أسعار الخامات والأعلاف دون استناد لمعايير منطقية، فضلًا عن ضبط كميات من المواد الخام لدى شركة أخرى تفتقر إلى المستندات الدالة على مصدرها.

وأضاف سليمان أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة؛ لمخالفتها القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لما تشكله هذه الممارسات من تهديد مباشر لاستقرار الأمن الغذائي القومي.

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تقدير وزارة الزراعة، لجموع صناع الأعلاف الشرفاء، الذين يمثلون أكثر من 99.5% من منظومة الصناعة في مصر، والذين يضعون مصلحة الوطن وحماية الثروة الحيوانية والداجنة نصب أعينهم، ملتزمين بأعلى معايير الجودة والأسعار العادلة، مشددًا على أن لجان الرقابة والتفتيش ستواصل عملها "على مدار الساعة" وبالتنسيق مع كل الجهات الرقابية؛ لضمان انضباط السوق ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار في كل محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب أو التلاعب بمدخلات الثروة الحيوانية والداجنة.

حملات رقابية تفتيش مصانع الأعلاف مخازن أعلاف رقابة

