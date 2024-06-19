قساوسة كنيسة مارجرجس يحتفلون بعيد الأضحى مع أطفال مستشفى الأورام في الأقصر

الأقصر-محمد محروس:

نظم وفد من كنيسة مارجرجس بالأقصر يومًا ترفيهيًا للأطفال مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، لإدخال البهجة والسعادة الى قلوبهم وتخفيفًا عنهم خلال تلقيهم العلاج.

شملت فعاليات اليوم الترفيهي داخل المستشفى، إقامة حفل فني ومسرح عرائس، تفاعل معه الأطفال وسط حالة من الفرحة والبهجة مما كان له مردود إيجابي في رفع الروح المعنوية لدى الأطفال ومرافقيهم.

وزار وفد الكنيسة الأطفال داخل غرف تلقي العلاج، كما تفقد أقسام المستشفى للتعرف على طرق ومراحل العلاج التي يخضع لها المريض، وسط إشادة منهم بكفاءة الأداء من جانب الكادر الطبي في التعامل مع المرضى والحرص على التأهيل النفسي لهم خلال رحلتهم العلاجية.

ووجّه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، الشكر والتقدير لوفد الكنيسة، مؤكدًا أن كنيسة مارى جرجس دايمًا تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لمرضى السرطان، وكوادرها عادة ما يترددون على المستشفى ويطلقون المبادرات لرفع الروح المعنوية لدى الأطفال ومساندتهم في مشوارهم العلاجي.