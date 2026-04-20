إعلان

"نقل الكهرباء" توقع عقد توسعة محطة غرب بكر

كتب : محمد صلاح

02:43 م 20/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة «الخرافي ناشيونال» لتطوير مشروعات البنية التحتية، ومثّلها في التوقيع المهندس إيليا صابر، المدير التنفيذي للشركة.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على توجيهات ومتابعة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وجرى التوقيع بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

توسعات غرب بكر لدعم طاقة الرياح في خليج السويس

ويتضمن المشروع تنفيذ توسعات بمحطة محولات غرب بكر (S4) بجهد 220/500 ك.ف، من خلال إضافة خليتين خط جهد 500 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)، بنظام تسليم مفتاح، وذلك ضمن نطاق منطقة كهرباء القناة.

ويهدف المشروع إلى تفريغ قدرة إجمالية تبلغ 2800 ميجاوات من الطاقة المولدة من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، والتي تشمل مشروعات شركات «أوراسكوم» بقدرة 900 ميجاوات، و«سكاتيك» بقدرة 900 ميجاوات، و«مصدر» بقدرة 1000 ميجاوات.

ومن المقرر أن تتراوح مدة تنفيذ المشروع بين 12 و14 شهرًا، بدءًا من تاريخ توقيع العقد، في خطوة تعكس حرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتوجيهات وزير الكهرباء، على دعم قدرات الشبكة القومية ورفع كفاءتها لاستيعاب الطاقات المتجددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الكهرباء نقل الكهرباء طاقة الرياح خليج السويس

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

