الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد ياسمين عز

كتب : أحمد العش

03:48 م 20/04/2026

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر».

وأكد نادي الزمالك في شكواه أن ما ورد على لسان مقدمة البرنامج تضمن مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

شكوى الزمالك ضد ياسمين عز أمام لجنة الشكاوى

وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما ورد فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة.

