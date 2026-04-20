أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن النقابات المهنية والعمالية تمثل ركيزة أساسية في تاريخ الحزب ودوره الوطني، مشيرًا إلى أن الحزب قرر إعادة بناء "اتحاد النقابات المهنية" إلى جانب إعادة تشكيل "اتحاد العمال الوفديين"، بما يعزز التواصل مع ما يقرب من 8 ملايين مهني ونقابي.

وأوضح رئيس حزب الوفد، خلال اجتماعه باتحاد المهنيين الوفديين، أن الحركة النقابية كان لها دور محوري داخل الحزب منذ ثورة 1919، مستشهدًا بمظاهرة "الأرواب السوداء" التي انطلقت من نقابة المحامين في القاهرة والإسكندرية، وامتدت لتشمل مختلف فئات المجتمع، وصولًا إلى عمال السكك الحديدية، لتتحول إلى شرارة انطلاق الثورة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار الدكتور السيد البدوي، إلى أن الحزب يعمل حاليًا على توفير كافة الإمكانات لإعادة تنشيط وبناء الكيانين، لافتًا إلى أن المهندس حسين منصور بدأ بالفعل خطوات العمل في هذا الملف، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تواصلاً مباشرًا مع الشارع بدلًا من الاكتفاء بالاجتماعات المغلقة، بهدف تعزيز تواجد الحزب داخل كل نقابة من خلال عناصر فاعلة ومؤثرة.

وأضاف أن حزب الوفد يضع كافة إمكاناته، من مؤسسات وهيئات ونواب، في خدمة أعضاء النقابات، مؤكدًا أن أي مطالب أو احتياجات سيتم التعامل معها بشكل مباشر، في إطار خطة تهدف إلى إعادة بناء الحضور النقابي للحزب.

كما كشف رئيس الحزب تفعيل لجنة خدمة المواطنين والاتصال السياسي، لتكون متاحة أمام أعضاء النقابات لمتابعة مشكلاتهم، سواء داخل المصانع أو النقابات أو على مستوى الأفراد، مع إمكانية تمثيل النقابات داخل اللجنة لنقل صورة متكاملة عن الأوضاع، والعمل على معالجة التحديات ونشر الإيجابيات.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور السيد البدوي، بدء تنفيذ برنامج التحول الرقمي داخل حزب الوفد، موضحًا أن المرحلة الأولى ستستغرق نحو ثلاثة أشهر، وسيتم من خلالها إتاحة خدمات العضوية والتواصل والاشتراكات عبر منصات رقمية حديثة.

وأكد أن الحزب يستهدف بناء كيان قوي داخل كل نقابة، مع تنظيم اجتماعات دورية لاتحاد العمال واتحاد المهنيين، نظرًا لاختلاف طبيعة القضايا بين العمل النقابي المهني والعمالي، مشددًا على أهمية قطاع التعليم، وضرورة تنظيم فعاليات لمناقشة مشكلات المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

وأشار إلى أن حزب الوفد يمتلك كوادر وخبرات قادرة على مناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك إعداد مشروعات القوانين أو تعديلها، من خلال المجلس الرئاسي للحزب، وبالتنسيق مع الهيئات البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، بما يضمن طرح رؤى متكاملة تخدم الصالح العام.

وأكد الدكتور السيد البدوي أن حزب الوفد لا يزال حاضرًا بقوة في وجدان المصريين باعتباره "عقيدة سياسية"، موضحًا أن شعبيته ممتدة داخل كل بيت مصري، حتى بين غير المنتمين تنظيميًا للحزب، مستدلًا بمواقف تاريخية تؤكد ارتباط المواطنين به ودفاعهم عنه في أوقات الأزمات.

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات حزب الوفد، من بينهم المهندس حسين منصور رئيس اتحاد النقابات المهنية ونائب رئيس الحزب، وصفوت عبدالحميد نقيب محامي بورسعيد السابق وعضو الهيئة العليا، والنائب الوفدي الدكتور أحمد عطاالله عضو لجنة الاتصال السياسي، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الحزب، والدكتورة عزة هيكل عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق، ومحمد المسيري عضو الهيئة العليا الأسبق.

كما حضر من قيادات الوفد في النقابات المهنية عدد من الشخصيات، من بينهم الدكتور طارق خيري بلال عن مكتبة الإسكندرية، والسيد القطاوي أمين صندوق نقابة العاملين بالكيماويات، وأحمد حسان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وأحمد عابد القيادي بوفد الجيزة، ومحمد عبدالسلام القيادي بوفد القاهرة، وحمادة منصور القيادي بوفد الإسكندرية، وجيهان عبدالرحمن وفد الإسكندرية، وسامح عدس وفد الجيزة، وحسام خلف وفد المنوفية، وطه عبدالجواد عضو هيئة جيل المستقبل، وبهاء سليم نقابة المشرفين المعماريين، وفايز البنا نقابة السكة الحديد، والدكتورة هلا حسن اتحاد الناشرين، والقيادي الوفدي الدكتور عمرو محمد إبراهيم مدير عام مستشفى المنيرة، ومحمود عبدالنبي، والسيد حواس وفد السيدة زينب، ومحمد رمضان وفد الإسكندرية.

