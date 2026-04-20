الإسكان: تطبيق "هندسة القيمة" في مشروعات حياة كريمة

كتب : نشأت حمدي

03:58 م 20/04/2026

المهندسة راندة المنشاوي

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تطبق أسلوب "هندسة القيمة" بهدف تحديد المشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين واستكمالها بما يحقق أعلى كفاءة في التنفيذ، وذلك في ما يخص مبادرة «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، والمخصص لاستعراض خطة وزارة الإسكان، بحضور الوزيرة لعرض رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة لتسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان وتعزيز كفاءة خدمات المرافق بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية وشبكات المرافق والطرق في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا للخطة الاستثمارية المستهدفة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.

وزيرة الإسكان: التوسع في مشروع «البيت الأخضر» بإجمالي نحو 20 ألف وحدة سكنية

وأضافت أن الوزارة تتجه إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في مراحل التشغيل أو التنفيذ الكامل للمشروعات، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للجهات التابعة للوزارة، والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل لسد الفجوات التمويلية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد، بما يضمن استدامة الموارد.

وأكدت المنشاوي التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية داخل مواقع المشروعات المختلفة، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، لافتة إلى أن الوزارة تتابع بشكل دقيق معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وتطرقت إلى التوسع في مشروع «البيت الأخضر» بإجمالي نحو 20 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والاستدامة، بما يدعم توجه الدولة نحو مدن أكثر استدامة وملاءمة للبيئة.

وأشارت إلى العمل على تحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، والتوسع في تطبيق قانون المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استكمال تطوير حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العمرانية والاقتصادية.

وأكدت الوزيرة استمرار الوزارة في طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين وفق خطط مدروسة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأربعاء المقبل موعدًا للحسم.. ترامب: لا تمديد للهدنة مع إيران إلا باتفاق
شئون عربية و دولية

الأربعاء المقبل موعدًا للحسم.. ترامب: لا تمديد للهدنة مع إيران إلا باتفاق
نهاد أبوالقمصان تعترف في أسئلة حرجة: لا أذهب لمحكمة الأسرة
مصراوى TV

نهاد أبوالقمصان تعترف في أسئلة حرجة: لا أذهب لمحكمة الأسرة
كيف نسقت دعاء حكم إطلالتها الكاجوال الأخيرة؟
الموضة

كيف نسقت دعاء حكم إطلالتها الكاجوال الأخيرة؟
بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت
زووم

بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت
رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه
أخبار السيارات

رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)