أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية موسعة بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، لمتابعة جاهزية الموقع وكافة التجهيزات الخاصة الاستعداد لانطلاق البطولة التنشيطية لسباق الهجن الدولي، والمقرر إقامتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

الوقوف على مستوى الاستعدادات

وتضمنت الجولة تفقد المضمار ومحيطه، والوقوف على مستوى الاستعدادات الفنية والتنظيمية، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة المدينة السياحية العالمية.

الالتزام بأعلى معايير التنظيم

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير التنظيم والتجهيز، مشددًا على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح السباق، بما يعكس الصورة الحضارية المشرفة لمصر أمام الوفود والزوار من مختلف الدول.

المحافظ يشيد بالتجهيزات

وأشاد بالجهود المبذولة في أعمال النظافة والتجميل والتنسيق العام داخل المضمار، موجّهًا باستمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للجماهير والمشاركين.

تفقد المنصة

كما تفقد المنصة الرئيسية، واطمأن على جاهزيتها لاستقبال كبار الضيوف والشخصيات العامة، إلى جانب زيارته لقرية التراث البدوي، التي تُجسد الهوية السيناوية الأصيلة من خلال عرض الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية.

حرص المحافظة على إنجاح الفعاليات



وأوضح المحافظ، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص على إنجاح الفعاليات الرياضية والسياحية الكبرى، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، والحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي للمحافظة.

رافق المحافظ في الجولة اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وزراء وكبار الشخصيات

ومن المتوقع أن يشهد فعاليات السباق عددا من الوزراء وكبار الشخصيات العامة، إلى جانب وفود عربية ودولية، في مقدمتها الوفدان السعودي والأردني، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.

عدد الجمال المشاركة في السباق

ويشارك في السباق أكثر من 400 جمل، إلى جانب عدد كبير من القبائل العربية من 9 محافظات مصرية، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين.