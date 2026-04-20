إعلان

محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات انطلاق سباقات الهجن بشرم الشيخ

كتب : رضا السيد

04:40 م 20/04/2026 تعديل في 04:40 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المحافظ يتابع الاستعدادات لانطلاق مهرجان الهج
  • عرض 3 صورة
    المحافظ يتابع الاستعدادات لانطلاق مهرجان الهج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية موسعة بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، لمتابعة جاهزية الموقع وكافة التجهيزات الخاصة الاستعداد لانطلاق البطولة التنشيطية لسباق الهجن الدولي، والمقرر إقامتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

الوقوف على مستوى الاستعدادات

وتضمنت الجولة تفقد المضمار ومحيطه، والوقوف على مستوى الاستعدادات الفنية والتنظيمية، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة المدينة السياحية العالمية.

الالتزام بأعلى معايير التنظيم

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير التنظيم والتجهيز، مشددًا على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح السباق، بما يعكس الصورة الحضارية المشرفة لمصر أمام الوفود والزوار من مختلف الدول.

المحافظ يشيد بالتجهيزات

وأشاد بالجهود المبذولة في أعمال النظافة والتجميل والتنسيق العام داخل المضمار، موجّهًا باستمرار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للجماهير والمشاركين.

تفقد المنصة

كما تفقد المنصة الرئيسية، واطمأن على جاهزيتها لاستقبال كبار الضيوف والشخصيات العامة، إلى جانب زيارته لقرية التراث البدوي، التي تُجسد الهوية السيناوية الأصيلة من خلال عرض الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية.

حرص المحافظة على إنجاح الفعاليات


وأوضح المحافظ، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص على إنجاح الفعاليات الرياضية والسياحية الكبرى، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، والحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي للمحافظة.
رافق المحافظ في الجولة اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وزراء وكبار الشخصيات

ومن المتوقع أن يشهد فعاليات السباق عددا من الوزراء وكبار الشخصيات العامة، إلى جانب وفود عربية ودولية، في مقدمتها الوفدان السعودي والأردني، ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.

عدد الجمال المشاركة في السباق

ويشارك في السباق أكثر من 400 جمل، إلى جانب عدد كبير من القبائل العربية من 9 محافظات مصرية، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء مضمار الهجن شرم الشيخ سباق الهجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى
أخبار المحافظات

"عروسة من شهرين ولسه متعينة".. تفاصيل جديدة في وفاة ممرضة داخل مستشفى

"كان رايح يصلي".. تفاصيل مقتل إمام مسجد طعنًا على يد ابن خالته في قنا
أخبار المحافظات

"كان رايح يصلي".. تفاصيل مقتل إمام مسجد طعنًا على يد ابن خالته في قنا
الأربعاء المقبل موعدًا للحسم.. ترامب: لا تمديد للهدنة مع إيران إلا باتفاق
شئون عربية و دولية

الأربعاء المقبل موعدًا للحسم.. ترامب: لا تمديد للهدنة مع إيران إلا باتفاق
انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
زووم

انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
هروب جماعي لنزلاء مصحة إدمان في أكتوبر وتحرك عاجل من الشرطة
حوادث وقضايا

هروب جماعي لنزلاء مصحة إدمان في أكتوبر وتحرك عاجل من الشرطة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)