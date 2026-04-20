أصدرت قناة "Modern MTI" بيانًا رسميًا أكدت فيه احترامها وتقديرها الكامل للنادي الأهلي، ومجلس إدارته، وجماهيره، إلى جانب تقديرها للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ولكافة رموز الرياضة المصرية.

وأوضحت القناة، في بيانها، أنها تحترم وتقدّر جميع الأندية المصرية وجماهيرها، بما في ذلك النادي الأهلي ونادي الزمالك، مشددة على التزامها الدائم بسياسة مهنية تقوم على الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على مصادر موثوقة، وعدم إثارة الفتن أو نشر معلومات غير صحيحة، وهو ما تلتزم به في جميع برامجها.

وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن النادي الأهلي، أكدت إدارة قناة "Modern MTI" أن ما تم تناوله بشأن الكابتن محمود الخطيب خلال برنامج "مودرن سبورتس" عبر الإعلامي هاني حتحوت، جاء استنادًا إلى مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي أكد صحة المعلومة قبل إذاعتها على الهواء.

واختتمت إدارة القناة بيانها بالتأكيد مجددًا على احترامها الكامل للنادي الأهلي وجماهيره، والنادي الزمالك وجماهيره، وكافة الأندية المصرية، بالإضافة إلى جميع رموز الرياضة في مصر، مشيرة إلى استمرار التزامها بالمعايير المهنية في تغطية الأحداث الرياضية.