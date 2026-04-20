في ليلة هادئة بأحد أحياء محافظة القليوبية، بدأت القصة بشكل طبيعي حين اجتمع عدد من الأصدقاء في إطار علاقة ودية خلال احتفالات أعياد شم النسيم، وقرروا التوجه إلى محل إقامة أحدهم لرسم "وشوم" كنوع من الترفيه، دون توقع أن تنقلب الأجواء سريعًا إلى واقعة صادمة.

استدراج إلى منزل مهجور

مع وصول شخصين آخرين من دائرة معارفهم، تحولت الأجواء الهادئة إلى حالة من التوتر، حيث جرى استدراج المجني عليهم تحت تهديد أسلحة بيضاء وعصي خشبية إلى منزل مهجور بأرض زراعية مجاورة، لتبدأ هناك فصول الواقعة محل التحقيق.

تعدٍ وتصوير للابتزاز

داخل المنزل المهجور، وقعت أحداث خطيرة تمثلت في التعدي على إحدى الفتيات، ومحاولة إجبار أحد الأشخاص على التعدي عليها، مع قيام المتهمين بتصوير الواقعة باستخدام الهواتف المحمولة، وفق ما كشفته التحريات، في مشهد جمع بين العنف والإكراه والتوثيق.

تهديدات لمنع الإبلاغ

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث استخدم المتهمون المقاطع المصورة في تهديد الضحايا، ملوحين بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حال الإبلاغ، ما دفع المجني عليهم إلى عدم التوجه للجهات الأمنية في البداية خشية الفضيحة.

تحرك أمني وكشف الملابسات

ومع تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابساتها، وتبين عدم ورود بلاغات سابقة، قبل أن تنجح التحريات في تحديد المتهمين والمجني عليهم وضبط المتورطين.

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصويرها بهدف الترهيب والضغط على الضحايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قررت جهات التحقيق حبسهم على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة الملابسات.

