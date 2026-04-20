كذبة إبريل.. كيف صدق العالم خدعة نمو السباجيتي على الأشجار؟

كتبت- نرمين ضيف الله

04:00 م 20/04/2026

في عالم الإعلام، نادرا ما تتحول مزحة إلى حدث تاريخي يدرس لعقود، لكن هذا بالضبط ما حدث في واحدة من أغرب وأشهر كذبات أبريل، والتي لم تكن مجرد دعابة عابرة، بل تجربة كشفت قوة الإعلام وتأثيره على عقول الجماهير.

القصة الكاملة.. "شجرة السباجيتي" التي خدعت الملايين

في الأول من أبريل عام 1957، بثت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تقريرا ضمن برنامجها الشهير Panorama، يظهر عائلة في سويسرا تقوم بـ"حصاد السباجيتي" من الأشجار، وكأنها فاكهة طبيعية، بحسب موقع "thevintagenews".

التقرير لم يكن كوميديا أو ساخرا، بل قدم بأسلوب جاد للغاية، بصوت المذيع الشهير ريتشارد ديمبلبي، ما أضفى عليه مصداقية كبيرة.


في ذلك الوقت، لم تكن المعكرونة (السباجيتي) معروفة على نطاق واسع في بريطانيا، بل كانت تعتبر طعاما غريبا، وهو ما جعل الفكرة تبدو "ممكنة" للكثيرين.

الصدمة.. الجمهور يصدق ويطلب زراعة السباجيتي

بعد عرض التقرير، انهالت الاتصالات على الـBBC من مئات المشاهدين يسألون بجدية: كيف يمكننا زراعة شجرة سباغيتي في منازلنا؟

وكان الرد الساخر من القناة:"ضع قطعة سباغيتي في علبة صلصة الطماطم وانتظر".

تشير التقديرات إلى أن نحو 8 ملايين شخص شاهدوا التقرير، ما جعله أحد أوسع الخدع انتشارا في تاريخ الإعلام.

لماذا تعد هذه الكذبة "تاريخية"؟

هذه المزحة لم تكن مجرد خدعة ناجحة، بل كشفت عدة حقائق مهمة:

قوة الإعلام الموثوق: الناس صدقوا القصة لأن مصدرها جهة محترمة مثل BBC.

قلة المعرفة تصنع التصديق: جهل البعض بطريقة صنع السباغيتي جعل الكذبة قابلة للتصديق.

بداية عصر "الخدع الإعلامية الكبرى": أثبتت أن الإعلام قادر على تشكيل الواقع في أذهان الجمهور.

حتى أن شبكة CNN وصفتها لاحقا بأنها: "أكبر خدعة نفذتها مؤسسة إعلامية محترمة".

