الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل بدبلومات مهنية

كتب : محمد سامي

04:21 م 20/04/2026 تعديل في 04:21 م

شعار القوات المسلحة

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة الصحية في التخصصات الطبية المختلفة، تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل في عدد من الدبلومات المهنية.

وتشمل الدبلومات المعلنةدبلومة السكتة الدماغية والقسطرة التداخلية للأوعية الدموية والعصبية (للأطباء البشريين الحاصلين على ماجستير أمراض المخ والأعصاب Neurology)، ودبلومة إدارة الجودة والاعتماد، بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، لجميع مقدمي الخدمة الصحية.


كما تشمل دبلومة جودة المعامل الطبية (للأطباء البشريين والصيادلة)، ودبلومة الإدارة بالمؤسسات الصحية (لجميع مقدمي الخدمة الصحية)، ودبلومة علاج الألم (للأطباء البشريين، ودبلومة الأبحاث الإكلينيكية (لجميع مقدمي الخدمة الصحية).


كما تشمل دبلومة التغذية بالمؤسسات الطبية (للأطباء البشريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي) ودبلومة إدارة مكافحة العدوى (لجميع مقدمي الخدمة الصحية)، على أن يتم التسجيل بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 26/4/2026، ولمدة شهر، أو حتى اكتمال العدد المطلوب.

الأكاديمية الطبية العسكرية وزارة الدفاع الأطباء الصيادلة

