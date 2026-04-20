أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، برفقة وفد يضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يتوجهون إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على أن يصلوا خلال ساعات، في إطار التحضير لجولة جديدة من المحادثات.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده استعداد بلاده للدخول في مفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى إمكانية عقد لقاءات مع قيادات إيرانية رفيعة حال تحقق تقدم في المسار الدبلوماسي.

وأوضح أن الولايات المتحدة تتوقع إجراء هذه المحادثات، معربًا عن أمله في أن تسير دون محاولات للمراوغة أو ما وصفه بالألاعيب خلال المرحلة الحالية.

وأشار ترامب إلى أن النقطة الأساسية في المفاوضات تتمثل في شرط واحد لا يمكن التراجع عنه، وهو تخلي إيران عن امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف أن لدى واشنطن تصورًا واضحًا بشأن الأطراف التي تتعامل معها داخل إيران، معتبرًا أن التواصل يجري مع الجهات المناسبة في هذا الملف.