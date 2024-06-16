طقس أول أيام عيد الأَضحى.. "الأرصاد": توقعات بسقوط أمطار تصل لرعدية بهذه المناطق



القاهرة - أ ش أ

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، الأحد، بأنه في ظل المتابعة المستمرة للطقس شديدة الحرارة خلال هذه الفترة من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

وأشارت في بيان لها، الأحد، إلى أنه قد يصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة اعتبارا من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 11 مساء.