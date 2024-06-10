التراجع مؤقت.. الأرصاد: الحرارة تسجل 41 درجة اليوم وموجة شديدة تبدأ غدًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارًا على شمال البلاد، شديد الحرارة جنوبًا.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية اليوم الاثنين، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 درجة.

- السواحل الشمالية: 31 درجة.

- جنوب سيناء: 39 درجة.

- شمال الصعيد: 38 درجة .

- جنوب الصعيد: 41 درجة.

وأشارت الأرصاد الحوية، إلى وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

واعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 11 يونيو 2024، يوجد ارتفاع جديد في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، لتبدأ موجة حارة إلى شديدة الحرارة تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك وفق تصريحات تلفزيونية، للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.