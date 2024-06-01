تحذير ونصائح.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية

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كتب- عمرو صالح:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت منار غانم، خلال تصريحاتها لـ "مصراوي"، إن الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الحالية ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا في حالة الطقس بداية من الثلاثاء وفقا لقراءات الخرائط الجوية المسجلة حاليًا.

وأضافت: يجب على جموع المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال أوقات القيلولة والحرص على تناول السوائل والمرطبات خلال فترات النهار وذلك حفاظًا على صحتهم وعدم تعرضهم لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة.

وطالبت منار غانم، المواطنين بمتابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار واتباع تعليماته باستمرار حرصًا على سلامتهم الصحية.

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