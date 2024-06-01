إعلان

BBC

تحذير ونصائح.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية

12:04 م السبت 01 يونيو 2024
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار
  • عرض 12 صورة
    طقس حار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت منار غانم، خلال تصريحاتها لـ "مصراوي"، إن الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الحالية ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا في حالة الطقس بداية من الثلاثاء وفقا لقراءات الخرائط الجوية المسجلة حاليًا.

وأضافت: يجب على جموع المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال أوقات القيلولة والحرص على تناول السوائل والمرطبات خلال فترات النهار وذلك حفاظًا على صحتهم وعدم تعرضهم لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة.

وطالبت منار غانم، المواطنين بمتابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار واتباع تعليماته باستمرار حرصًا على سلامتهم الصحية.

اقرأ أيضا:

نصائح مهمة من الزراعة لحماية الطيور من ارتفاع درجات الحرارة

الزراعة تكشف طرق القضاء على دودة القطن

الهيئة العامة للأرصاد الجوية منار غانم الطقس طقس حار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قدم الآن.. شروط وسن التقديم للصف الأول الابتدائي 2025
- أسعار الكهرباء الجديدة نهاية يونيو.. 30 % زيادة على الفواتير و40% لهؤلاء
25 صورة من مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو