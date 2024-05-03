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BBC

ارتفاع الأمواج ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

09:42 م الجمعة 03 مايو 2024
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كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

كما توقعت تكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق السريعة والزراعية بالقرب من المسطحات المائية في القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وأيضًا الإسكندرية وباقي السوحل الشمالية.

وتنشط الرياح على شمال البلاد وتمتد حتى القاهرة الكبير وجنوب سيناء، وتصل سرعة الرياح إلى 36 كم / الساعة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويسود طقس غائمًا جزئيًا على القاهرة وأيضًا الإسكندرية والسواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظات القناة.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50-60 كم وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

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الطقس الأمواج الأرصاد درجات الحرارة
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