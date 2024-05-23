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قبل عيد الأضحى.. السكة الحديد تعلن طرق حجز القطارات - (صور)

07:05 م الخميس 23 مايو 2024
  • عرض 9 صورة
    طرق حجز القطارات
  • عرض 9 صورة
    طرق حجز القطارات
  • عرض 9 صورة
    طرق حجز القطارات
  • عرض 9 صورة
    طرق حجز القطارات
  • عرض 9 صورة
    طرق حجز القطارات
  • عرض 9 صورة
    طرق حجز القطارات
  • عرض 9 صورة
    طرق حجز القطارات
  • عرض 9 صورة
    طرق حجز القطارات
  • عرض 9 صورة
    طرق حجز القطارات

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كتب- محمد نصار:

قبل انطلاق قطارات عيد الأضحى المبارك، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، قبل قليل، إن طرق حجز القطارات تأتي على النحو التالي:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكتروني اضغط هنا

3- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد

4- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

5- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي (فوري – خالص) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

كما تؤكد الهيئة، إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوما، وتتيح الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وطالبت الهيئة، الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة

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