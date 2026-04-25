لدغت العقارب السامة، اليوم السبت، 5 أشخاص في مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، ما استدعى نقلهم على الفور إلى المستشفيات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وحقنهم بالمصل المضاد.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض 5 أشخاص للدغ العقارب السامة في نطاق مدينتي الخارجة والفرافرة وعدد من القرى التابعة لمركز الفرافرة.

أسماء المصابين ومواقع الإصابات

أسفر الفحص عن إصابة كل من:

- نجية عبد الوهاب عبد العواض، 56 عامًا، بلدغة عقرب بحي الزهور بمدينة الخارجة

- إبراهيم محمد أحمد، 40 عامًا، داخل منزله بمدينة الفرافرة

- محمد عصمت عطية، 34 عامًا، داخل مزرعة بقرية النهضة

- محمد عاطف السيد عوض، 15 عامًا، بقرية الكفاح

- منى حمدي أحمد محمد، 18 عامًا، بقرية أبو منقار

نقل المصابين وتقديم العلاج

تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية العاجلة، وجرى حقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب، مع متابعة حالتهم للتأكد من استقرارهم الصحي.

تكرار الظاهرة وتحذيرات طبية

تتكرر حوادث لدغات العقارب في الوادي الجديد، خاصة بالمناطق الصحراوية والزراعية بمركز الفرافرة، مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يدفع العقارب للخروج من جحورها.

وتؤكد وزارة الصحة ضرورة التوجه الفوري لأقرب مستشفى أو وحدة صحية عند التعرض للدغ، للحصول على المصل المضاد وتلقي الرعاية اللازمة.