أطلقت محافظة الفيوم منظومة إلكترونية حديثة لاستقبال طلبات المتقدمين لشغل مناصب رؤساء القرى والأحياء، في خطوة تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بمشاركة مئات من كوادر الإدارات والمديريات الخدمية.

وقد شهدت البوابة الإلكترونية للمحافظة إقبالًا واسعًا من المتقدمين الراغبين في شغل المناصب القيادية، حيث يتيح النظام الرقمي الجديد فحص السير الذاتية والقدرات الفنية بشكل دقيق، بما يقلل التدخل البشري في مراحل التقييم الأولية.

معايير صارمة للاختيار

أكد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، أن عملية الاختيار تخضع لمعايير دقيقة وغير قابلة للتهاون، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب نمطًا جديدًا من القيادات المحلية القادرة على التطوير والتغيير.

وأوضح أن التقييم يعتمد على: الإبداع والابتكار في التعامل مع المشكلات، والقدرة على تقديم حلول غير تقليدية، والنزاهة وحسن السمعة كشرط أساسي، والإلمام بالقوانين والقدرة على إدارة الملفات الميدانية.

لا وساطة ولا محسوبية

وشدد المحافظ على أنه لن يُسمح بأي وساطة أو محسوبية في عملية الاختيار، مؤكدًا أن الكفاءة وحدها هي المعيار الوحيد لتولي المناصب.

وأضاف أن الهدف هو إعداد صف ثانٍ من القيادات المحلية القادرة على قيادة التنمية داخل القرى والمدن بكفاءة وفاعلية.

إعادة هيكلة للإدارة المحلية

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الإدارة المحلية بالمحافظة، لا تقتصر على سد العجز في المناصب، بل تستهدف إعادة هيكلة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل القرى إلى وحدات أكثر فاعلية واستجابة لمشكلات الشارع.

