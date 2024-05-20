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15 صورة.. جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية

02:31 م الإثنين 20 مايو 2024
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية
  • عرض 15 صورة
    جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية.

وتتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إمكانية حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا من خلال عدة طرق، منها موقع الحجز الإلكتروني على الإنترنت، أو من خلال تطبيق الموبايل، أو من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني.

وجاءت طرق حجز تذاكر القطارات وفق أحدث إضافات السكة الحديد، على النحو التالي:

1- موقع الحجز الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

2- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر عبر الموبايل:

3- منظومة الدفع الفوري من خلال وكلاء البيع التابعين لشركة خالص للدفع الإلكتروني (خدماتي - طلقة - كاش كول - أو باي)، بعدد 500 ألف نقطة بيع منتشرين على مستوى الجمهورية.

4- منافذ الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة فوري، بعدد 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

5- منافذ التذاكر في مختلف محطات السكة الحديد.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد القطارات إسكندرية موقع الحجز الإلكتروني
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