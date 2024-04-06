حالة الطقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وسقوط أمطار - تفاصيل

له علاقة بالدولار.. ماذا كتب فتحي سرور في آخر منشور له في فيسبوك؟

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت يشهد الطقس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد، في منشور لها اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما توقعت أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.