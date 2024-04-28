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أمطار رعدية على هذه المناطق.. تعرف على طقس الساعات المقبلة

03:00 ص الأحد 28 أبريل 2024
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كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة: يشهد الأحد، طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس تشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة..
القاهرة: العظمى 31 درجة والصغرى 18.

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 17.

مطروح: العظمى 23 درجة والصغرى 15.

سوهاج: العظمى 34 درجة والصغرى 21.

قنا: العظمى 36 درجة والصغرى 23.

أسوان: العظمى 37 درجة والصغرى 24.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة أمطار رعدية
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