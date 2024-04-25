طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": أمطار تصل لـ"سيول" ورياح وانخفاض الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المختلفة.

وأوضحت "الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام القادمة، يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح.

وذكرت "الهيئة"، أنه اعتبارًا من الجمعة القادمة 26 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية، يصاحبها نشاط للرياح وسقوط أمطار على بعض المناطق.

ويرصد "مصراوي"، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الخميس 25 أبريل 2024

توقعت "الأرصاد"، أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس 25 أبريل 2024، نشاط رياح، على مناطق من شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وأفادت "الهيئة"، بأن طقس اليوم الخميس، يتأثر بأتربة عالقة نهارًا، على مناطق من جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة 26 أبريل 2024

قالت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الجمعة 26 أبريل 2024، تشهد، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الجمعة القادمة، يتأثر أيضًا، بأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

وأوضحت أن الأحوال الجوية الجمعة القادمة، تشهد، نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة الطقس السبت 27 أبريل 2024

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس السبت 27 أبريل 2024، تشهد، أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أن طقس السبت القادم، يتأثر أيضًا، بأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأكملت، أن الأحوال الجوية السبت القادم، تشهد، نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد 28 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 30 أبريل 2024

استطردت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الأحد 28 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 30 أبريل 2024، تشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، وقد تصل الأمطار إلى رعدية أحيانًا.