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BBC

أبرزها الحديقة الدولية.. 20 وجهة ترفيهية لسكان القاهرة في عيد الفطر

11:44 م الأربعاء 10 أبريل 2024

اللواء محمد سلطان

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كتب- محمد نصار:

كشف اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال سلطان، في تصريحات خاصة، إن فترة الأعياد وخاصة عيد الفطر وعيد الأضحى تشهد حدائق العاصمة فيها إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأضاف أن القاهرة تتيمز بمجموعة من الحدائق الجذابة ومنها الحديقة الدولية وحديقة الحرية بالزمالك وحديقة الطفل.

وأوضح رئيس الحدائق المتخصصة، أن نحو 20 حديقة متخصصة في القاهرة مستعدة لاستقبال الزائرين، وذلك من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل.

وأشار إلى أنه في هذه المناسبات يتم وقف الإجازات للعاملين في الحدائق لتوفير الخدمات المطلوبة للزائرين بشكل دوري، فضلا عن توفير عملية التأمين من قبل الأجهزة المختصة.

اللواء محمد سلطان مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة عيد الفطر عيد الأضحى

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