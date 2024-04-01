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BBC

أجواء حارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

11:06 م الإثنين 01 أبريل 2024
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كتب- عمرو صالح:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد الثلاثاء أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء ومعتدلة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة إضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الطقس الأمطار الأرصاد درجات الحرارة

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