وزير الري: نرغب في التعاون من الجانب الإيطالي بمجالات الاستفادة من مياه الصرف الزراعي -تفاصيل

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كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الدراسة الجاري تنفيذها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الدولي والمعنية بدراسة موقف ترعة السويس بشكل متكامل، تغطي كل عناصر المنظومة المائية بالترعة (زمامات- تصرفات- كميات مياه الصرف الزراعي- محطات مياه شرب).

وأكد سويلم أن الوزارة ترغب في التعاون من الجانب الإيطالي تحت مظلة هذه الدراسة، بعد نهوها للاستفادة من خبرات الشركة في مجالات تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بالمنطقة مع مراعاة درجة ملوحة المياه بعد الخلط، ودراسة الاعتماد على تقنيات جديدة لتقليل ملوحة مياه الصرف الزراعي؛ بما يسمح باستخدامها للأغراض الزراعية.

وأشار وزير الري إلى ما تمثله هذه الدراسة الخاصة بتطوير المنظومة المائية بترعة السويس بشكل متكامل بوصفها نموذجًا يمكن البناء عليه مستقبلاً؛ لإعداد دراسات أخرى مشابهة لتطوير مناطق متكاملة بأماكن مختلفة من الوادي والدلتا؛ خصوصًا في النقاط الساخنة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير ميكيلي كاورواني السفير الإيطالي في مصر، والوفد المرافق له فابريتسيو فيرري رئيس إحدى الشركات الإيطالية الكبرى، العاملة في مجالات معالجة المياه، وتوزيع المياه والطاقة المتجددة.

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