إعلان

دينية النواب: مصر تتحرك بحكمة لاحتواء الأزمة الإقليمية وحماية الأمن القومي

كتب : عمرو صالح

03:00 ص 04/03/2026

النائب زكريا حسان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، دعمه الكامل للموقف الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأزمة الإقليمية، مشيدًا بإدارة الدولة المصرية للملف بعقلانية وحكمة، بما يضمن حماية الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار الداخلي، مع استمرار القاهرة في أداء دورها الإقليمي الداعم لجهود التهدئة.

وأوضح حسان، في بيان رسمي، أن تأكيد الرئيس أهمية تجنب التصعيد والسعي إلى احتواء التوترات يعكس إدراكًا عميقًا لمسؤولية مصر التاريخية تجاه أمن المنطقة، واستعدادًا كاملاً للتعامل مع أي تداعيات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني أو مصالح المواطنين، كما ثمّن تطمينات القيادة السياسية بشأن توافر الاحتياطات الاستراتيجية ودراسة مختلف السيناريوهات المحتملة، معتبرًا ذلك نهجًا يتسم بالشفافية ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من ضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وشدد وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف على أن الرؤية المصرية تقوم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني يمثلان الركيزة الأساسية لعبور المرحلة الراهنة، داعيًا إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات والحفاظ على مسار التنمية.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: ارتفاع الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة.. وأجواء شديدة البرودة ليلاً

"الصحة": تسريع تنفيذ 17 مشروعًا قوميًا ودفع التحول الرقمي بالمحافظات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زكريا حسان السيسي إيران وأمريكا عبدالفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
جنة الصائم

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الأربعاء 14 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
مشروب أحمر يدعم صحة البروستاتا ويقلل مخاطر السرطان لدى الرجال
نصائح طبية

مشروب أحمر يدعم صحة البروستاتا ويقلل مخاطر السرطان لدى الرجال
"عقيدته قتالية ووطنية".. مجدي الجلاد: الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة
أخبار وتقارير

"عقيدته قتالية ووطنية".. مجدي الجلاد: الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة
مشهد لـ أحمد مجدي من فيلم "أسرار البنات" يتصدر التريند بعد دوره في "الست
دراما و تليفزيون

مشهد لـ أحمد مجدي من فيلم "أسرار البنات" يتصدر التريند بعد دوره في "الست

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة