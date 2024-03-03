نشرة التوك شو| مفاجأة بشأن طالبة جامعة العريش.. وتفاصيل لقاء "مدبولي" ومدير الفاو

كتبت- داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

3 سيناريوهات.. محامي طالبة العريش يكشف مفاجأة جديدة بشأن نيرة الزغبي

كشف محمد سلام، محامي أسرة طالبة طب العريش نيرة الزغبي، كواليس جديدة في القضية، مبينا أن "والدها يعمل في مكتب محاماة، ووصل له خبر بأن ابنته مريضة وموجودة في مستشفى العريش". اضغط للتفاصيل

وزيرة الثقافة: حلمي بكر فنان ذو طبيعة خاصة له آراء قوية

قدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واجب العزاء في وفاة الفنان والموسيقار الراحل حلمي بكر، ولأسرته ومحبيه والوسط الفني وتلاميذه وكل عشاق فنه، مؤكدة أنه كان فنان ذو طبيعة خاصة وله إنتاجه الغزير من الأغاني والموسيقى التصويرية للكثير من المسلسلات والفوازير.. اضغط للتفاصيل

تعاون تاريخي".. متحدث الوزراء يكشف كواليس لقاء وزير الحكومة بمدير منظمة الفاو

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء رئيس مجلس الوزراء، بـ شو دينيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. اضغط للتفاصيل

طفلين لكل سيدة.. "الصحة" تكشف أسباب تراجع الزيادة السكانية

كشف طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، عن أسباب ونتائج تراجع معدل الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل المواليد بنسبة 8%، وخاصة في الفترة الأخيرة انخفضت المواليد بمعدل 145 ألف مولود. اضغط للتفاصيل

هدنة قريبًا.. سمير فرج: استقبال عناصر من إسرائيل وغزة بالقاهرة غدًا

أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، أهمية القرار المصري بإيصال المساعدات شمال غـزة جواً، مشيرًا إلى أن مساعدات رفح امتدادها لخان يونس فقط، ولكن هذه المساعدات لا تصل لشمال غزة، بما دفع القاهرة لعمليات الإنزال بالباراشوت. اضغط للتفاصيل