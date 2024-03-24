حريق بيت الكبابجي بمدينة نصر.. 30 صورة ترصد حجم الدمار وقرارات عاجلة

كتب- محمد نصار:

شهدت الساعات الماضية من مساء أمس اشتعال النيران في بيت الكبابجي بمدينة نصر، والذي تم السيطرة عليه في النهاية من قبل قوات الحماية المدنية بدون خسائر في الأرواح.

وكشف حي شرق مدينة نصر، تفاصيل الحريق وجهود السيطرة عليه، حيث تم السيطرة على حريق بمخزن بعمارة 1 مدخل شارع الخمسين بحي الواحة "بيت الكبابجي" وفق بلاغ ورد لغرفة عمليات الحي.

وفور تلقي البلاغ، تحرك اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، وإلهام إسماعيل، سكرتير الحي، ومسؤولي الإسكان والأزمات والمتابعة الميدانية والمحلات والمرافق والحماية المدنية، إلى المكان.

وتم السيطرة على الحريق بدون أي خسائر في الأرواح بوجود رئيس الحي وقوات الحماية المدنية وشرطة المرافق وقسم أول مدينة نصر وطوارئ الغاز الطبيعي "شركة تاون جاس".

وشدد حي شرق مدينة نصر، على أنه لا توجد أي إصابات، حيث وجه رئيس الحي، مسؤولي الإسكان والمحلات بسرعة معاينة المبنى والمحل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي إطار الحرص على الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، تم استكمال شفط المياه وغلق وتشميع الباب العمومي للعمارة وإخلاء العقار لتمكين اللجنة والمهندسين من المعاينة، وتشكيل لجنة لكتابة تقرير المستشار الهندسي التابع لكلية الهندسة لدراسة الموقف الراهن.

كما تقرر إخلاء العقار المتضرر بشكل تحفظي لحين البت في قرار اللجنة.