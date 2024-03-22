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BBC

القاهرة تسجل 22 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

12:26 ص الجمعة 22 مارس 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 22 درجة والصغرى 13 درجة.

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الطقس مخاطر الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجة الحرارة

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