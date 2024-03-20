إعلان

BBC

سها جندي: نحرص على توفير حياة أفضل لمواطنينا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

01:04 م الأربعاء 20 مارس 2024

السفيرة سها جندي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

القاهرة - مصراوي:

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، الحرص على توفير حياة أفضل لمواطنينا في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وإعطائهم الأمل، وذلك ضمن إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة».
جاء ذلك خلال استقبال سها جندي الدكتور هاني موريس، أستاذ جراحات المناظير والأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة؛ لبحث التعاون في تقديم الخدمات الطبية بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجا؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في نحو 14 محافظة مختلفة، وذلك بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الأربعاء.
وتقدمت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، بالشكر للدكتور هاني موريس على مبادرته واستعداده للتعاون مع وزارة الهجرة، في تقديم الخدمات الطبية بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.
من جهته، أبدى الدكتور هاني موريس استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة لعلاج أهلنا في القرى الأكثر احتياجا، وأيضا من خلال جولات الوزارة الخارجية بالدول الأكثر فقرا في إفريقيا للتأكيد على دعم مصر لأشقائها الأفارقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى إلى تقديم هذه الخدمات الإنسانية للتعريف بدور مصر الريادي وقدرتها على مساندة أشقائها.
وأشار الدكتور هاني موريس إلى سابق تعاونه مع مؤسسة "مصر بلا مرض" وتقديم خدمات طبية متكاملة للأهالي والقيام بعدد من العمليات الجراحية المعقدة في دولة جنوب السودان.

سها جندي وزيرة الهجرة الهجرة غير الشرعية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* دولار الشراء في البنوك تحت 47 جنيها لأول مرة منذ التعويم
* تدخل أمني سريع.. تفاصيل واقعة "أسد التجمع" وتحديد صاحبه (ما حدث حتى الآن)
* بعد الأمطار والثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
أثار الرعب.. أسد يتجول فى التجمع الأول قبل مدفع الإفطار (صور وفيديو)
* "فيه حاجة غلط".. مجدي الجلاد يُعلق على أسعار السلع ويوجه رسالة للحكومة (فيديو)