سها جندي: نحرص على توفير حياة أفضل لمواطنينا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

القاهرة - مصراوي:

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، الحرص على توفير حياة أفضل لمواطنينا في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وإعطائهم الأمل، وذلك ضمن إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة».

جاء ذلك خلال استقبال سها جندي الدكتور هاني موريس، أستاذ جراحات المناظير والأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة؛ لبحث التعاون في تقديم الخدمات الطبية بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجا؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في نحو 14 محافظة مختلفة، وذلك بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الأربعاء.

وتقدمت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، بالشكر للدكتور هاني موريس على مبادرته واستعداده للتعاون مع وزارة الهجرة، في تقديم الخدمات الطبية بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

من جهته، أبدى الدكتور هاني موريس استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة لعلاج أهلنا في القرى الأكثر احتياجا، وأيضا من خلال جولات الوزارة الخارجية بالدول الأكثر فقرا في إفريقيا للتأكيد على دعم مصر لأشقائها الأفارقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى إلى تقديم هذه الخدمات الإنسانية للتعريف بدور مصر الريادي وقدرتها على مساندة أشقائها.

وأشار الدكتور هاني موريس إلى سابق تعاونه مع مؤسسة "مصر بلا مرض" وتقديم خدمات طبية متكاملة للأهالي والقيام بعدد من العمليات الجراحية المعقدة في دولة جنوب السودان.