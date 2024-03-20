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BBC

بعد الأمطار والثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

10:40 ص الأربعاء 20 مارس 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تستقر الأحوال الجوية ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاع وانخفاض في الحرارة بشكل ملحوظ.

وكانت معظم المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين حالة سريعة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة والتي كانت رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد والثلوج على بعض المناطق.

وتابعت الهيئة: يوجد اليوم نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوف على فترات متقطعة".

حالة الطقس الطقس أمطار درجات الحرارة

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