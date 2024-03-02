"لسه الشتاء مخلصش".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وزيرة التضامن تتفقد أحد المشروعات الزراعية وتتناول الخضراوات في المنيا-

كتب- محمد شاكر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس لمدة ٦ أيام بداية من اليوم السبت، إلى الخميس المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس السبت

يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا ومبكرا. في معظم حصة في الصباح.

تسقط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق من الساحل الشمالي وشمال الوجه البحرى، ونشاط متقطع للرياح على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس الأحد

شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والطرق الغربية من المياه المتجهة من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وفي المناطق الساحلية.

سقوط أمطار خفيفة على فترات على مناطق من الساحل الشمالي، مع نشاط للرياح على فترات على مناطق الوجه البحري وجنوب سيناء.

طقس يومي الاثنين والثلاثاء

شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والطرق الغربية للمسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالي، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح بشكل متقطع على مناطق الساحل الغربي وجنوب سيناء.

طقس يومي الأربعاء والخميس

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والطرق الغربية للمسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. مصر ستتوقف.

تسقط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري يومي الأربعاء والخميس.

نشاط متقطع للرياح على مناطق الساحل الغربي وجنوب سيناء وجنوب البلاد.