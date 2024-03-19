غرامات ومحاضر.. حملات مكثفة لأمن "مترو الأنفاق" بالخط الأول والثاني للتصدي للسلبيات

كتب- أحمد السعداوي:

وضعت الإدارة العامة للأمن الداخلي خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، بقيادة اللواء حسام رشدي مدير عام الإدارة العامة للأمن، والعميد ياسر عبد الله وكيل إدارة الأمن وبالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق وإدارة التشغيل بالخط الأول، بشن حملة مسائية مكثفة داخل محطة الشهداء .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بالتسهيل والتيسير على جمهور الركاب وإزالة أي معوقات، وأيضاً التصدي لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين بخطوط المترو بالمحطات وداخل القطارات، وبتعليمات المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الحملات الغرض منها القضاء على كل الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق، وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج، كما تهدف أيضًا إلى تسهيل ركوب المواطنين وعدم الانتظار على الأرصفة، وأيضاً التصدي لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات، وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطة؛ لعمل محاضر لهم، وأيضاً المشاركة في تأمين عمليات نقل الإيراد اليومي بالخزينة النقالة للخط الأول والثاني.

وأعلنت الشركة أن إجمالي مجهودات الحملة اليوم ضبط وتسليم ١١ بائعًا متجولاً إلى شرطة المترو، وتم عمل محاضر لهم، كما تم عمل ٢ محضر تسول بالقطارات.

ونوهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين؛ بأنها تتمنى رحلات آمنة وخدمات تليق بجميع مستخدمي هذا المرفق الحيوي والمهم، والذي يخدم الملايين من المصريين يومياً، مختتمةً: "كل عام وأنتم بخير؟