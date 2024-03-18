"الانتاج الإعلامي": السيطرة على حريق محدود بديكور مسلسل "ألف ليلة وليلة"

كتب- محمد عبدالناصر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة على حريق محدود بديكور مسلسل "ألف ليلة وليلة"، الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وذكرت المدينة- في بيان، اليوم الاثنين- أن الحريق أسفر عن عدد محدود من الإصابات بالاختناق، وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية لها بالمركز الطبي بالمدينة، كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة لإسعافها، ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للوقوف على أسباب اندلاعه.

وأضافت أن قوات الحماية المدنية توجهت على الفور إلى مكان الحريق عقب إخطارها، وتقوم حاليا بإجراء عمليات التبريد بمكان حدوث الحريق والاطمئنان تماما على السيطرة عليه، تحت إشراف قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية ومشاركة قطاع الأمن بالمدينة.