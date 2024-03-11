القاهرة تسجل 24 درجة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود الاثنين طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن القاهرة ستسجل في أول أيام شهر رمضان الكريم ٢٤ درجة، والسواحل الشمالية ٢٢ درجة وجنوب سيناء ٢٧ درجة، وشمال الصعيد ٢٧ درجة، وجنوب الصعيد ٣٣ درجة.