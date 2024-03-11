إعلان

BBC

القاهرة تسجل 24 درجة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة

02:00 ص الإثنين 11 مارس 2024
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود الاثنين طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن القاهرة ستسجل في أول أيام شهر رمضان الكريم ٢٤ درجة، والسواحل الشمالية ٢٢ درجة وجنوب سيناء ٢٧ درجة، وشمال الصعيد ٢٧ درجة، وجنوب الصعيد ٣٣ درجة.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية الطقس طقس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اتحاد المصورين ينظم مهرجان اليوم الواحد بالإسكندرية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

خاص| سمية الخشاب تقاضي رامز جلال بسبب إصابتها في برنامجه رامز جاب من الأخر
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على جميع القنوات
رمضان الثلاثاء في 8 دول.. الهلال فيها لن يظهر اليوم