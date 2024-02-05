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BBC

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

11:47 م الإثنين 05 فبراير 2024
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    الشبورة المائية الكثيفة
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    شبورة كثيفة
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    شبورة كثيفة
  • عرض 9 صورة
    شبورة كثيفة
  • عرض 9 صورة
    شبورة كثيفة
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    شبورة كثيفة
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    شبورة كثيفة في سماء القاهرة (13)
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    شبورة كثيفة في سماء القاهرة (9)
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    شبورة كثيفة في سماء القاهرة (7)
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يسود الثلاثاء طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.

وأوضحت: "تبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت من الشبورة المائية صباحًا وتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الشبورة الأرصاد الطقس الأمطار درجات الحرارة

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