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BBC

خلال احتفالية قادرون باختلاف.. الرئيس السيسي يلتقط صور تذكارية مع أبطال "فيتشي" 2023

12:31 م الأربعاء 28 فبراير 2024
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    الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • عرض 4 صورة
    الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • عرض 4 صورة
    الرئيس عبد الفتاح السيسي
  • عرض 4 صورة
    الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كتب- محمد فتحي:

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الصور التذكارية مع أبطال دورة الألعاب العالمية "فيتشي" فرنسا 2023.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وتحرص الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازا للأشخاص ذوي الهمم سعيا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية قادرون باختلاف الرئيس السيسي

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