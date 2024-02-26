إعلان

BBC

موعد ومكان صلاة الجنازة على النائب على عطوة عضو الشيوخ

01:54 م الإثنين 26 فبراير 2024

النائب الراحل على عطوة مضعان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

السويس - حسام الدين أحمد:

تقام صلاة الجنازة على عضو مجلس الشيوخ الراحل على عطوة، بمسجد المحروسة بمنطقة الملاحة بمحافظة السويس.

وأعلنت أسرة النائب أنها ستتلقى العزاء مساء اليوم بدار مناسبات السويس.

وتوفي ليلة الاثنين المحامي علي عطوة مضعان، عضو مجلس الشيوخ بدائرة محافظة جنوب سيناء، خلال تواجده أمام محل إقامته بالسويس، إذ شعر بضيق تنفس بشكل مفاجئ نقل على أثرها إلى المستشفى وفارق الحياة.

وترشح النائب علي عطوة المنتمي لقبيلة العليقات في الانتخابات البرلمانية بمحافظة جنوب سيناء في مرات سابقة، وفاز في دورتي 2005 و2010 بعضوية مجلس الشعب، وحصد المقعد الفردي بجنوب سيناء في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة عام 2020 مرشحا عن حزب مستقبل وطن.

ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب الراحل، وتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرته، قائلا:"كان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة ووطنيا مخلصا متفانيا في عمله يشهد له على ذلك الجميع"، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

النائب على عطوة وفاة النائب على عطوة جنازة النائب على عطوة مجلس الشيوخ

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حبس وغرامة.. البرلمان يوافق نهائيا على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* سعر الدولار يعود للارتفاع بشكل مفاجئ في السوق السوداء
* حبس وغرامة.. البرلمان يوافق نهائيا على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
* سنوات من المحاولة قبل رأس الحكمة.. ماذا نعرف عن "رأس جميلة" وخطة تطويرها؟
"حقنة إنقاذ ممتدة ولكن".. مجدي الجلاد يجيب: هل تكفي صفقة رأس الحكمة لحل الأزمة؟