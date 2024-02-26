موعد ومكان صلاة الجنازة على النائب على عطوة عضو الشيوخ

السويس - حسام الدين أحمد:

تقام صلاة الجنازة على عضو مجلس الشيوخ الراحل على عطوة، بمسجد المحروسة بمنطقة الملاحة بمحافظة السويس.

وأعلنت أسرة النائب أنها ستتلقى العزاء مساء اليوم بدار مناسبات السويس.

وتوفي ليلة الاثنين المحامي علي عطوة مضعان، عضو مجلس الشيوخ بدائرة محافظة جنوب سيناء، خلال تواجده أمام محل إقامته بالسويس، إذ شعر بضيق تنفس بشكل مفاجئ نقل على أثرها إلى المستشفى وفارق الحياة.

وترشح النائب علي عطوة المنتمي لقبيلة العليقات في الانتخابات البرلمانية بمحافظة جنوب سيناء في مرات سابقة، وفاز في دورتي 2005 و2010 بعضوية مجلس الشعب، وحصد المقعد الفردي بجنوب سيناء في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة عام 2020 مرشحا عن حزب مستقبل وطن.

ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، النائب الراحل، وتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرته، قائلا:"كان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة ووطنيا مخلصا متفانيا في عمله يشهد له على ذلك الجميع"، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.