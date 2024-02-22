محافظ أسوان: التأمين الصحي الشامل سيخدم 1.6 مليون مواطن

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كتب- نشأت علي:

التقى وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بديوان المحافظة، ضمن الجولة التفقدية للوفد في محافظة أسوان.

واستعرض وفد "صحة النواب"، بعض توصيات اللجنة مما تم رصده من ملاحظات بعد الجولة التفقدية للمنشآت الصحية بالمحافظة، والتي تم نقلها مؤخرًا إلى ولاية هيئة الرعاية الصحية، مثل مستشفى إدفو وكوم أمبو ودراو.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هدف الزيارة كان الوقوف على مدى استعداد المحافظة لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل التي تخدم المواطنين في المحافظة.

وقال "حاتم"، إنه سيتم تسليم تقرير رسمي للمحافظة والهيئات الطبية الثلاث المنوطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل ما تم رصده مع توصيات اللجنة لضمان إتاحة خدمة طبية متكاملة للمواطنين في 112 وحدة صحية ومركزًا طبيًا و11 مستشفى.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، ستخدم ما يقرب من 1.6 مليون مواطن، وتم النجاح في تغيير البنية التحتية لـ10 مدن في توقيت واحد.

وأضاف: نحن في فترة تشغيل تجريبي للمنظومة، وزيارة وفد صحة النواب كانت مثمرة للوقوف على معوقات سير عمل التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسوان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحويل الصروح الطبية للمستشفيات والوحدات الصحية إلى بانوراما جمالية متكاملة الخدمات والمرافق لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية للمواطن الأسواني وفق المعايير الدولية بالجودة العالمية بعد إعلان تشغيل المنظومة رسميًا داخل المحافظة.

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