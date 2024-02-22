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BBC

لن تذاع على الهواء.. ضياء رشوان: تكثيف جلسات الحوار الوطني بدءا من الأسبوع المقبل

12:02 ص الخميس 22 فبراير 2024

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

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كتبت -داليا الظنينى:

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العمل المكثف للحوار الوطني سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال ١٠أيام.

وأضاف رشوان خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر ، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الاربعاء، أن الحكومة ستكون شريكة على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المقبلة، مبينا أنه سيتم عقد جلسات مكثفة فى الحوار الوطنى حول الملف الإقتصادي.

وأوضح أن الحوار الوطنى ليس بديلا لأحد سواء الحكومة أو البرلمان، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء وستخرج بنتائج محددة.

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