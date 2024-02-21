الأوقاف تسلم الهلال الأحمر المصري 4 أطنان لحوم تبرع لأهالي غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

سلمت وزارة الأوقاف المصرية ( 4 طن ) لحوم صباح اليوم 21/ 2/ 2024م للهلال الأحمر لتسليمها لأهالي غزة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، إذ قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام، و20 طن لحوم يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و 320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.