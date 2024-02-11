إعلان

BBC

أجواء دافئة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة

08:25 م الأحد 11 فبراير 2024
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الإثنين.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت الهيئة: "تتواجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد".

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة".

69

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - زيادة جديدة في أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم
بالدرجات.. ننشر مبالغ الزيادات لمرتبات الموظفين بعد قرارات الرئيس السيسي
عاجل - صندوق النقد: الزيادة المرتقبة في التمويل المقدم لمصر ستكون ذات "حجم كبير"