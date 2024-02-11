نفاد تذاكر أول عروض 100 سنة غنا

كتب- محمد شاكر:

أعلنت دار الأوبرا المصرية، نفاد تذاكر عيد الحب، الذي أطلقته دار الأوبرا المصرية للنجم على الحجار، وهو الحفل الذي يعد أولى فعاليات المشروع الفنى 100 سنة غنا، فى الثامنة مساء الأربعاء 14 فبراير على المسرح الكبير.

يشار إلى أن أول عروض 100 سنة غنا، يضم مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، منها كان أجمل يوم، خايف اقول، يا ورد مين يشتريك، عاشق الروح، يا مسافر وحدك وغيرها، إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة في شكل غنائى درامي استعراضي من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو، ميدو عادل ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوى حامد ، الديكور محمد الغرباوي والاضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم.

جدير بالذكر أن المشروع الفني 100 سنة غنا، يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين، خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى والغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربي والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقي والغناء.