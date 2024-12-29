محافظ الجيزة: 8 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمزارات السياحية بالواحات

الجيزة- أ ش أ:

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تخصيص 8 ملايين جنيه لرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمزارات السياحية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وذلك في إطار تهيئة المناخ السياحي الملائم للزائرين وتوفير تجربة سياحية فريدة لما تتمتع به الواحات البحرية من مزارات ومقتنيات ومقومات سياحية لا مثيل لها .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الطرق التي من المقرر البدء في تنفيذ أعمال تطوير ورصف لها تضم الطريق المؤدي لبحيرة المأمور السياحية وطريق حديقة الطفل وطريق بلازا السياحي والطريق المزدوج بجزيرة الوسطى، معلنا عن البدء في تنفيذ خطة الرصف للطريق الأوسطي بالواحات ضمن خطة الرصف للعام المالي الحالي بتكلفة 3ر2 مليون جنيه وذلك من الناحية الغربية ليربط الطريق الأوسطي من ناحية شارع وطني ممتد غرباً بطول 450 م٢ ازدواج .

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعة الانتهاء منها، مؤكدا على التعاون المثمر مع جهاز تعمير الوادي الجديد..وموضحا أنه سيتم تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة 3 طرق حيوية وهامة لأهالي الواحات البحرية ضمن خطة الجهاز وهي طريق أحمد عيد الرابط بين طريق مصر الواحات ليصل إلى الطريق الدائري بمدينة الباويطي بطول 2ر1 كم وطريق البامب بدءا من الطريق الدائري ليصل إلى طريق مصر الواحات بجوار شركة شهد الواحة بطول 2ر1 كم بالإضافة إلى البدء في استكمال رصف طريق سيوة بقرية القصر بطول 1 كم تقريبا .

وأكد المحافظ استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.