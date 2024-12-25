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القومية تشدو بمنوعات الزمن الجميل في الجمهورية.. غدًا

03:00 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024

مسرح الجمهورية

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كتب- محمد شاكر:

تتوالى فعاليات الثقافة المصرية بمناسبة العام الجديد، حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً بعنوان "منوعات من الزمن الجميل" للفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، في الثامنة مساء غدٍ الخميس 26 ديسمبر، على مسرح الجمهورية.

يتضمن الحفل نخبة من مؤلفات الطرب الجماهيرية، منها: بلاش عتاب، ياللى سامعني، إن كنت ناسي، الحب كله، بتلوموني ليه، جانا الهوى، قلبي بيقولي، مضناك، أمتى حتعرف، وأمل حياتي.

ويؤدي هذه الأعمال عدد من نجوم دار الأوبرا المصرية، وهم: ريم كمال، إيناس عز الدين، يحيى عبد الحليم، أحمد عصام، وأشرف وليد.

يُذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور، لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقي العربي والحفاظ عليه من الاندثار.

مسرح الجمهورية الفرقة القومية العربية للموسيقى دار الأوبرا المصرية منوعات من الزمن الجميل
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