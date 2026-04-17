انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:44 ص 17/04/2026

أسعار البيض والدواجن

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2026، بينما ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 109.21 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 92.16 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.27 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 134.91 جنيه، بزيادة 14.33 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 144.67 جنيه، بتراجع 1.43 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخر ملوك مصر في مقهى فاروق.. كواليس زيارة أحمد فؤاد للإسكندرية -صور
أخبار المحافظات

آخر ملوك مصر في مقهى فاروق.. كواليس زيارة أحمد فؤاد للإسكندرية -صور
موقف بيزيرا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية

موقف بيزيرا.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري
عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور
زووم

عمرو دياب وتووليت يغنيان بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي- صور

تحرك حكومي عاجل لدعم مزارعي "وادي سعال" بجنوب سيناء بعد موجة السيول
أخبار المحافظات

تحرك حكومي عاجل لدعم مزارعي "وادي سعال" بجنوب سيناء بعد موجة السيول
حتى 1.46 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
أخبار البنوك

حتى 1.46 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

بدأت هدنة لبنان.. كيف نقرأ تفاصيل الدبلوماسية المتناقضة فوق الليطاني؟
* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين